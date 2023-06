Qué pasará con el dólar, las reservas y el FMI en el segundo semestre

Las idas y venidas de medidas oficiales que, en esencia, buscan financiar los desequilibrios, pero no corregirlos, al no despejar la incertidumbre, hacen que el “riesgo país” se mantenga hace un año en un andarivel en torno a los 2.400 puntos. “Este indicador parece reflejar que el grueso de la incertidumbre se concentra en los riesgos asociados a la deuda pública, sea en cabeza del Tesoro o en el Banco Central, en una transición electoral que no arroja suficiente información acerca de cómo se habrán de desatar esos “nudos gordianos””, indican los economistas de la Fundación Mediterránea.