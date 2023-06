Copa Libertadores: Felipe Melo podría ser sancionado por sus gestos

Luego de salir campeón en la Conference League con el West Ham de Inglaterra, Manuel Lanzini se encargó de dejar en claro que, si bien aún no definió cuál será su próximo club, la vuelta a River deberá esperar. “Sé que se habla mucho. Todavía no pensé nada sobre mi futuro, la verdad es esa. Ahora voy a descansar, a disfrutar junto a mi familia y a ver qué me depara el futuro”, indicó el futbolista de 30 años, luego de la victoria por 2-1 ante Fiorentina.