Horror en Francia: un hombre apuñaló a cuatro niños y a dos adultos en un parque

"Quería atacar a todo el mundo. Me aparté y se abalanzó sobre un abuelo y una abuela, y apuñaló al abuelo", declaró Anthony Le Tallec, ex jugador del Saint Etienne y del Liverpool, al diario regional Le Dauphiné libéré. El ex futbolista, que corría a orillas del lago, describió una situación de "pánico total”.