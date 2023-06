Leito, sobre el futuro de Pusineri en Atlético: "No hay plazos, pero el martes hay que ganar sí o sí"

Sobre el futuro de Lucas Pusineri

Consultado sobre qué piensan desde la dirigencia del club sobre la continuidad del DT Lucas Pusineri, Leito fue contundente y mostró su apoyo al entrenador: “Hubo casos dónde en esta instancia se despidieron técnicos. Sin embargo, nosotros lo fuimos a buscar (a Pusineri), tuvimos un buen torneo, él trabaja tranquilo, se siente cómodo y su familia se siente cómoda en la institución. Yo soy quien sostiene a los técnicos. Hubo técnicos que si se hubiera hecho lo que la gente pedía no hubieran quedado en la historia de Atlético Tucumán, uno fue Solari, Rivoira, el Ruso Zienlinski. En algún momento me pedían que los corriera, yo dije que no, había que sostenerlo”.