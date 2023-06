Las incansables burlas que recibió Fede Bal tras su intento de conquista a Taylor Swift

El mensaje de Fede Bal a Taylor Swift

“You can write my name in your blank spaces (podés escribir mi nombre en tus espacios vacíos)”, escribió el mediático en referencia a “Blank Spaces”, una canción del quinto álbum de Taylor, “1989”, y se animó a etiquetarla. Además, envió un mensaje directo a las swifties, que no tardaron en responder: “Quiero que sepan que las leo, hermanas”.