Di María está en la mira de tres clubes europeos

Ángel Di María confirmó que no seguirá vistiendo la camiseta de Juventus la próxima temporada y su futuro seguirá en el fútbol europeo. Barcelona, Atlético de Madrid, Galatasaray de Turquia y Benfica de Portugal son los que están interesados en contar con los servicios del atacante, que fue goleador y pieza clave en el conjunto italiano.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”, escribió el rosarino en redes sociales, para despedirse de los seguidores de la “vecchia signora”.

“Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, agregó el jugador del seleccionado argentino.