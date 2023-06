No hubo acuerdo en Juntos por el Cambio para sumar a Espert y a Schiaretti

Después de la reunión, Gerardo Morales, en su papel de presidente del radicalismo, expresó su malestar por las demoras en la inclusión del diputado liberal. Morales declaró en una conferencia de prensa: "El PRO no ha resuelto la incorporación de Espert. No compartimos, y creo que hablo en nombre de la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, que las tres fuerzas políticas no estamos de acuerdo en que el PRO esté demorando tanto esa decisión". Morales también relacionó las demoras con la posibilidad de que sea funcional a la candidatura de Patricia Bullrich o no, y consideró que esto era una falta de respeto hacia las demás fuerzas políticas.