Una policía tucumana logró salvar a una bebé, después de que un médico la diera por muerta

“Gracias a las reanimaciones y al resto del personal que me colaboró, que actuaron rápido porque fue todo cuestión de segundos, logramos salvarla, la beba volvió a respirar. Recuerdo que nueve cuadras antes de llegar al hospital ella reaccionó, me importaba mucho recuperarla, eso me llevó a actuar así”, reflexionó, emocionada, Carolina.