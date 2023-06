Marcha de plaza Yrigoyen a plaza Independencia: “Justicia por las que mueren en manos de femicidas”

La familia Díaz denunció que, a pesar de que ya pasaron seis meses desde la muerte de la adolescentes, la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Ignacio López Bustos, no realizó ninguna acusación en contra del principal sospechoso. “La causa fue caratulada como homicidio simple. Nosotros contratamos criminólogos particulares porque sentimos que desde la Fiscalía no están haciendo la investigación que corresponde y presentamos toda la evidencia que recolectamos; entonces no entendemos por qué López Bustos nos dice que no tiene material suficiente para realizar la acusación. Nos parece una burla y una falta de respeto tremenda. ¡Sólo queremos justicia por mi hija!, finalizó Dora sumamente conmovida.