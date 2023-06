Dos personas, asesinadas en Banda del Río Salí y en Villa Luján

Según los informes policiales, Delmira Gallo vivía en una propiedad que estaba dividida a su vez en tres inmuebles. Ella estaba en el del medio; una hermana suya al fondo y adelante funcionaría un depósito. Su hermana fue a buscarla a la mañana. Como no le contestaba, se acercó a la habitación y no vio a nadie; manifestó tener problemas de visión. Al pensar que no estaba, entonces llamó a su sobrina (hija de la víctima) para saber si se encontraba con ella y le respondió que no. Alrededor de las 11 llegó la mujer y vio a su madre sin vida en la cama. El médico forense indicó que el cuerpo se encontraba recostado, boca abajo; describió que presentaba diversos golpes en el rostro y fractura de tabique nasal, por lo que se presume que aparentemente la muerte fue por asfixia.