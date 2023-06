Las transferencias digitales fueron mayores que las de las tarjetas de débito

Se arma una juntada y hay que reunir dinero para comprar comida y bebida. ¿Cuál es la solución? Compras un artículo determinado en los ”showrooms” y no tenés efectivo. ¿Con qué se abona? ¿Realizas una transacción comercial y no querés manejar dinero chash. ¿Qué hacés? En la sociedad argentina se ha consolidado una tendencia cuando en los cajeros automáticos, el usuario no encuentra dinero o sencillamente no quiere abonar con tarjetas: las transferencias electrónicas a través de la telefonía móvil. El auge de esta modalidad de pago se ha observado durante abril pasado ya que, por primera vez, desde que surgió el sistema de transferencias digitales, superó las operaciones que habitualmente se realizan con la tarjeta de débito. Eso surgió del último informe de Pagos Minoristas que mensualmente realiza el Banco Central. Según ese reporte, las transacciones con QR, botones de pago o terminales de cobro POS alcanzaron los 198,8 millones durante abril, por encima de los 193 millones de las tarjetas de débito y casi un 70% más que los 115 millones que se hicieron con tarjetas de crédito.