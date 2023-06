Elecciones en Tucumán: Sánchez y Alfaro pronosticaron un amplio triunfo de JxC

“No se hizo la cárcel, no se hizo la ruta a Las Termas, no se hizo el Centro Cívico en Las Talitas, no se hizo el Centro de Alto Rendimiento en Tafí del Valle. Nos vienen mintiendo hace 25 años y quieren seguir en el poder, por el poder mismo. Son indiferentes a los problemas de la gente. Los tucumanos necesitan un trabajo digno, que te motiva a levantarte todas las mañanas para darles de comer y darle educación a sus hijos”, dijo el candidato a vicegobernador.