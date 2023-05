Manzur y Acevedo se reunieron con dirigentes de “Involucrarnos”

“Estar aquí hoy me da mucha alegría, entusiasmo y carga las pilas para seguir. Esta es una estructura que el ingeniero Fabián Soria puso en marcha, con gente comprometida y con ganas de hacer cosas para su gente”, expresó Manzur en su discurso. El jefe de campaña del Frente de Todos agregó: “Queremos consolidar este proyecto para que siga. Queremos un Tucumán que incluya y genere oportunidades, para que todas las familias estén mejor. El 11 de junio, en Tucumán se vota, ya no hay excusas. Vamos a tener un gran gobernador como es Osvaldo Jaldo, y un gran vicegobernador, como Miguel Acevedo. Y de acá me voy convencido de que Fabián Soria será legislador”.