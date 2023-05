Guido Süller trabajó con la azafata detenida por amenaza de bomba: "Era rara"

“Lo que me está sucediendo con Daniela es que estoy completamente sorprendido porque no era una tripulante más”, comenzó Süller en una entrevista con A24. “Siempre me pareció una chica rara, siempre vinculada a las altas esferas en el sentido del poder. Incluso era instructora ahí en Ezeiza y daba cursos”, reveló el hermano de Silvia Süller. “Siempre me pareció que había algo raro en ella", insistió.