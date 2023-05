Macri: “En Tucumán rige un sistema político mafioso”

Paso al costado

Contó, luego, que disfruta de lo que está haciendo hoy -“trasmitir experiencias, enseñar en universidades, escribir libros”-. “Estar para cuando me necesiten; en un lugar de no protagonista, pero listo para ayudar. Muchos no creían que iba a declinar la posibilidad de ser candidato, aun cuando tenía una chance seria de ganar la interna; y lo hice. Hoy me importa que ambos candidatos que quedaron del PRO (N.de la R.: el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad del macrismo Patricia Bullrich), más alguno que se sume de la Unión Cívica Radical, compitan lealmente y que puedan ser protagonistas del cambio profundo”, señaló.