Daniil Medvedev, el número 2 del mundo, sufrió una temprana eliminación en Roland Garros

Después de celebrar su triunfo en el Foro Itálico, la relación entre Medvedev y la tierra batida duró poco y nada. Sin rodeos, el ruso disparó: "Me pregunto si hay personas a las que les gusta comer tierra". Añadió: "No volveré a ver este partido en televisión, pero tengo la impresión de que jugué bien. No creo haberlo hecho mal. Siempre que termina la temporada de polvo de ladrillo, me siento feliz. Hoy la cancha estaba seca, había viento y desde el tercer juego tenía la boca llena de tierra. No me gusta eso. Me pregunto si a la gente le gusta comer tierra, tener tierra en sus mochilas, en sus zapatillas, y tener que desecharlas al final de la temporada... A mí no me gusta. Estoy contento de que haya terminado, aunque me hubiera gustado permanecer más tiempo en París. Pero estoy seguro al 100% de que estoy en el buen camino para jugar en esta superficie. El partido de hoy fue una buena prueba", amplió.