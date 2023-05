Se busca intensificar las medidas preventivas para evitar los casos de bronquiolitis

Sobre los signos de alarma

“Un recién nacido que está resfriado presenta moco en la nariz, ya es grave. El niño tiene que amamantarse y con la nariz tapada no puede respirar. Cualquier enfermedad banal en un adulto, para un niño recién nacido, es grave. Si tiene fiebre, catarro o tos debemos hacer una consulta rápida. Los signos de gravedad en un niño (no importa la edad) son: que no se alimente adecuadamente, que no tome el pecho o la mamadera, que no duerma bien. Ante esta situación, necesita una consulta urgente”, señaló el profesional.