Cartas de lectores: Escuela de la Patria

He leído el artículo del 24/05 sobre la Escuela de la Patria y como ministro de Educación de julio de 1998 a octubre de 1999 debo manifestar que una vez más la historia se cuenta a medias. Lo concreto es que por la razón que fuere nada se hizo durante 185 años; que Miguel Camel Nacul y Marta Dichiara fueron quienes tuvieron protagonismo en la investigación histórica del legado y gestiones para que la Nación enviara el dinero; que en enero de 1997, siendo ministro de Gobierno, Educación y Cultura, fui visitado por Nacul y Dichiara para preguntarme si sería posible que, siendo el gobierno provincial de signo político distinto al nacional, podría encararse la obra de la primera etapa pues los fondos estaban para ser girados, a lo que contesté que sería absurdo no hacerlo y que de inmediato se hiciera lo necesario y conducente para ello. En marzo de 1997 y por iniciativa del suscripto, se presentó el proyecto de creación del Ministerio de Educación por ser de absoluta necesidad y justicia atento a la importancia prioritaria de la educación; en marzo del mismo año se promulga la ley y dejo el Ministerio de Educación; en julio de 1998 y por razones políticas, dejo el Ministerio de Gobierno y asumo como ministro de Educación; al asumir y preguntando por el proyecto de la Escuela de la Patria. me encuentro con el tema demorado, con depósito de $1,6 millón para la primera etapa y pliegos en elaboración; en agosto de 1998 apuro la toma de posesión del terreno faltante y dispongo que se haga la licitación, empezando de inmediato las obras; en julio de 1999 se habilita una parte y se traslada allí la Escuela Primaria General Belgrano, ingresando 1.200 alumnos; en octubre de 1999 se termina la primera etapa, se ingresa el secundario de la Manuel Belgrano, ocupando la escuela en dos turnos, con 3.000 alumnos; el gasto de obra rendido fue de aproximadamente $1,4 millón, quedando un saldo en cuenta especial de aproximadamente $280.000. Para mí fue un orgullo haber participado como servidor público de al menos de una parte del legado de tamaño prócer de nuestra historia.