Cartas de lectores: “Ni por un millón de pesos”

“Ni aunque me paguen 1 millón de pesos; no voy a votar por ninguno de estos candidatos corruptos”; fue lo que escuché decir a un oyente de una emisora porteña, en un programa de consultas. Su voz resonó firme y convincente, exudando fuerte rabia. Me dejó helado. En pocas palabras desató su desencanto con el sistema político y sus conductores. Hartazgo, impotencia y desilusión. ¿Cómo convencer, argumentar o tratar de encauzar tan fuerte desborde emocional cada vez más contagioso? En un país donde el delincuente se enriquece y el honesto se empobrece, la respetuosa Constitución se deshoja fácilmente y pierde vigor, castigada por el tornado de la inmoralidad reinante. Ya el cese de este martirio suena muy lejano, se vote o no se vote a algún ignorado salvador. ¿Cuánto tiempo más podremos sobrevivir? La mente sana impone tener esperanza, mas no la fundamenta. La decisión del oyente del “millón de pesos” suena a exagerada, pero es difícil de replicar.