Rugby: Los Naranjas festejaron en Santiago

La primera edición del encuentro “Norte Grande” quedó en manos de Tucumán. El seleccionado naranja derrotó al anfitrión Santiago del Estero por 45-28 en cancha de Santiago Rugby y se quedó con la “Copa SNA” gracias a la mayor ventaja y cantidad de tries respecto de Noreste, que en el primer duelo de la tarde había vencido a Salta 29-26.

Los Naranjas, dirigidos por Mariano Odstrcil y Mariano Vie, formaron con: Fabricio Navarro Luna, Raúl Guraiib y Benjamín Garrido; Santiago Romano y Alan Scharf; Santiago Heredia, Juan Rotger y Nicolás Gentile; Nicolás Alvizo y José Gianotti; Conrado Agüero, José Chico, Bautista Estofán, Agustín Cortés y Nicolás Macome. En el complemento ingresaron Ramón Sánchez, Bernardo D’Antuene, Lucas Stenvers, Thiago Sbrocco, Santiago Ygel, Miguel Romero, Tomás Medina y Santiago Abi Cheble.

Tucumán se puso en ventaja rápidamente con un try de Gentile, pero Santiago no tardó en igualar con otro de Eliseo Roger. La diferencia de pergaminos entre un seleccionado y otro no se notó en la cancha en ese primer tiempo. Santiago jugó de igual a igual, fue superior en el scrum y articuló movimientos ofensivos muy dinámicos que la defensa tucumana no pudo contener. Y así, llegó a ponerse en ventaja con un try de Ignacio Luna y un try penal, pero Tucumán se llevó el parcial por 24-22 con las conquistas de Estofán y Chico, quien además estuvo muy efectivo para las conversiones.

Santiago, una suerte de Old Lions reforzado con jugadores de Santiago Lawn Tennis, volvió a ponerse arriba en el segundo tiempo, pero el desgaste se fue haciendo sentir y Tucumán aprovechó para liquidar su primer partido del año con tries de Medina, Macome y Romano.

“Santiago fue un rival muy duro. Tenían muchas ganas de ganarlo y lo demostraron”, elogió Alvizo, el capitán tucumano, y agregó. “los santiagueños siempre son rivales muy físicos. Se hicieron muy fuertes en el scrum, pero sobre el final se cansaron un poco y pudimos desplegar nuestro juego. Además, los cambios entraron con una actitud increíble”.