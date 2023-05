Mundial Sub-20: fútbol de fantasía y goles para recordar

Después de ver el nivel que mostró la Selección ayer en San Juan, es difícil no preguntarse cómo es posible que Argentina haya entrado al Mundial Sub-20 gracias a la muñeca política de la AFA y no en virtud de una clasificación hecha y derecha en el Sudamericano. Está bien que las carencias futbolísticas de Nueva Zelanda hayan colaborado a la causa, pero no se puede negar que el equipo supo muy bien qué hacer y cómo con esa abundancia de pelota y espacios. Fue un concierto lo de los “Mascherano boys”, al punto de que sin importar cuán lejos lleguen en el torneo, su mejor partido habrá sido este. Quizás no desde la épica, pero sí en términos de brillo y rendimiento.