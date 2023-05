Germán Alfaro: “Que digamos que no hay droga es mentirnos entre nosotros”

Consultado si con lo de mímica se refería a la Ley de Narcomenudeo (N°9.188), Alfaro dijo: “a eso me refiero. Pero no sólo con el tema seguridad. También con salud, infraestructura… Mímica porque se presenta siempre la idea de solucionar problemas pero nunca se va a fondo. Muchas obras se les están cayendo por falta de gestión. En salud con el tema del dengue. El tema droga… Dicen ‘secuestramos tantos kilos de droga’, pero todavía no se va al cuello. En la periferia de San Miguel de Tucumán hay chicos que están zombies. Por eso digo que hacen mímica. Y lo que dijo Roberto yo comparto, tiene razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es asumir lo que está sucediendo y solucionar el problema. Lo que ha manifestado no es novedad”, desarrolló.