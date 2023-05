Huesen: “Los datos sobre pobreza infantil deberían interpelar a todo el arco político”

“Si no se hace esto no hay futuro para nuestros niños, porque si no lo hacemos afecta al recurso humano, que termina dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia. Y el recurso humano de un país es su mayor riqueza. Un gran país se construye con miles de niños leyendo y aprendiendo, pero para eso hace falta primero tener cerebros”, culminó.