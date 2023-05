Elecciones en Tucumán: “Juntos por el Cambio también practica clientelismo”

Acerca de la cuestión de la droga como “bolsón”, Bussi señaló que no puede dar fe de su existencia. “Siempre hay versiones de cambio de votos por droga; en Tucumán no sería nada raro. Pero a mí no me consta. Si lo pudiera verificar, habría hecho la denuncia hace rato. La única manera de salir de este atolladero es abrazando las ideas de la libertad que expresa Javier Milei y FR en Tucumán”, cerró.