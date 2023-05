Nuevas restricciones cambiarias: cómo se verá afectado el mercado del dólar

Por su parte, el analista Federico Glustein, observó: "considero que para aquellos que operan MEP y CCL por soberanos no hay modificaciones, por lo que una gran cantidad de agentes no se verán afectados. Sin embargo, para aquellos que hacían MEP y esos dólares contra D o ledes, una operación que era legal y daba una muy buena rentabilidad por un arbitraje impacta de lleno, más para hacerse de divisas y un 20%. Es una medida que a simple vista no debería afectar las cotizaciones paralelas porque los propios operadores sostenían que tenía un límite, aunque es probable que pueda haber una pequeña duda al principio de la operación ya que se aplica desde esta mañana y hay que actualizar sistemas".