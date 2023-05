El desopilante monólogo de Miguel Martín sobre la Navidad en familia en Tucumán que es furor

“La navida' en Famaillá es igual a Belén en Catamarca. Está toda la familia”, arrancó diciendo el actor. Luego, siguió: “Va mi nuera, la culo puntudo, la culo crespo como digo yo. ‘Suegra, este año le voy a colaborar con la comida’. Le voy a hacer sanguchitos pero me los trae en tupper y no les pone repasador, que parecen drones. Cuando pruebo uno le pido a mi hijo que me pegue una patada en el pecho, me dejan hablando como Mostaza Merlo”.