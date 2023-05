La desopilante parodia de Miguel Martín sobre la Coronación de Carlos III, que es furor en las redes

Para finalizar, el video de un minuto de duración muestra una relación de mucha confianza entre el príncipe Guillermo y su padre, el ahora Rey Carlos III: “Yo te voy a hacer fiel hasta que te cagués muriendo. Ahora vas a estar al pedo como cenicero en moto. Y no te hagas el rey acá porque el único rey es la Mona Jiménez”. “Bueno papá, no tenes fiebre así que no te hagas problemas por el dengue. Ahora me voy a la mierda yo, a seguir viviendo de impuestos, que se haga aca la vaca”, cerró.