Becaria del Conicet fue reconocida como Orgullo Tucumano

Por su parte, Juliana Ruiz Barrionuevo, comentó "no me esperaba este reconocimiento, estoy muy contenta. A lo largo de mi vida me dediqué al estudio y tuve la fortuna de tener ciertas oportunidades para seguir estudiando y creciendo profesionalmente. Estuve haciendo una pasantía de doctorado en la Universidad de Puerto Rico, y estuve seis meses trabajando allá y pude crear lazos con grupos de investigación de la universidad y está la oportunidad de que vuelva para terminar cosas del doctorado".