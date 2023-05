“Cuál es tu encanto” sale de la pantalla para actuar en el teatro Alberdi

Valente reconoce que los sorprende la devolución del público. “Llevamos años en esto, y desde que hicimos ‘Frozen’ no hubo un producto que generara lo de este, con la diferencia de que ‘Encanto’ capta también la atención de los varones y no sólo de las nenas. Este show atrae a todos por igual al no tener princesas, y cada personaje aporta algo hermoso. Es muy lindo que nos esperen al final de cada función para sacarse fotos con nosotros, guardamos los dibujos que nos regalan y lo que nos dicen con tanto afecto... ‘Encanto’ es una de esas películas que no se ven solo una vez”, destaca.