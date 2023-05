“Un niño con un arma ya tuvo sus derechos vulnerados”

“Los problemas de salud están relacionados con los modos de vida y esto, al igual que las enfermedades, llegan cuando no se dan ciertas condiciones de saludable. En el caso de las enfermedades llegan cuando no hay acceso al agua potable o una alimentación saludable. Así como todo influye en nuestra salud, la sociedad influye en nosotros y determina un padecimiento mental, un consumo problemático, una adicción o una conducta suicida. En ese sentido tenemos que entender que en las últimas décadas -y en particular en los últimos años, pandemia de por medio- nuestros modos de vida han incrementado los sufrimientos psicológicos que en algunos casos se transforman en una psicopatología que requiere una atención profesional”, explicó Grasso en LG Play y agregó que las causas son variadas y es una suma de factores los que influyen en los problemas de salud mental.