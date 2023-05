Alberto Fernández celebró el triunfo de Sáenz en Salta

Finalmente, el mandatario hizo hincapié en la potencialidad que tiene la región, y el país en general, para superar las complicaciones coyunturales. “Argentina tiene para dar energía, Salta en especial a través del litio, y alimentos. No podemos dejar pasar esa oportunidad que está al alcance de la mano. Están los que siembran malestar y desaliento, pero nosotros estamos convencidos de que el futuro puede ser maravilloso si no dejamos pasar la oportunidad y no nos enredamos en debates estériles”, lanzó.