Opositores celebran la decisión de la Junta Electoral, que valida los votos ya aprobados

“La JEP ha actuado en forma correcta, al permitir a los partidos que no habíamos incluido candidatos en forma ilegal el uso de las boletas que ya teníamos”, subrayó Martín Correa, postulante a gobernador por el FIT-U. “Si no lo hubiesen hecho, nos habrían causado un grave perjuicio económico, y se habría incurrido en una discriminación: el FIT-U no cometió ningún ilícito al querer incluir candidatos en forma ilegal; esto solo lo hizo el Partido Justicialista (PJ), por lo cual solo correspondía que el PJ cambie las boletas”, fustigó.