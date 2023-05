El Gobierno informó que subió la cota del dique El Cadillal: “puede abastecer de agua a los tucumanos"

Y concluyó: “Nuestra experiencia indica que las prensas laterales en realidad son obras que no tienen el mismo control de calidad que la presa principal. Esto ocurrió aquí también. No es que la prensa esté mal, ni se vaya a caer, ni haya nada catastrófico. Hay capas que no deberían estar en ese lugar y están. Esta es la realidad” y dijo que avance de la obra “va a estar dentro de los plazos lógicos con más equipamiento. Lo que hay que hacer es indispensable. Son inyecciones que se deben realizar en este momento. Es positivo y muy importuno iniciar la obra en este momento, con el nivel de riesgo detectado a tiempo”.