Video: el poderoso discurso de Kate Winslet contra las redes sociales en los Bafta

“Hay muchísimos perfiles falsos míos y de mis hijos, extrañamente, eso me cuentan. Pero es posible decir: ‘No, no puedes tener un perfil. No puedes porque quiero que disfrutes de la vida. Quiero que seas un niño, quiero que mires a las nubes, no que les saques fotos y las subas a una página de Instagram y que entonces decidas si merece la pena mirarlas o no porque alguien ha pensado que son una basura”, argumentaba la actriz.