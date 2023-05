Amenazas en la Quinta Agronómica: el alumno no podrá volver a tomar clases hasta que reciba el alta

El funcionario destacó que el alumno no volverá a la Facultad hasta que reciba el alta médica. “Es una medida de prevención que tomamos para proteger a todos. Como ocurrió con el caso del gas pimienta en Derecho, no podrá tomar clases hasta que nos informe que está en condiciones mentales. Preferimos hacer un abordaje a esta problemática y no ser expulsivos”, finalizó.