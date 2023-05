Cannes es la perfecta unión entre glamour y séptimo arte

Pero por fuera de los títulos en competencia, Cannes es la mejor vidriera para estrenos. Así lo podrán demostrar este año “Killers of the Flower Moon”, la nueva producción dirigida por Martin Scorsese, que tendrá desfilando para los fotógrafos a Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro, o la última de la saga “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, dirigida por James Mangold, para lo que se espera la llegada de Harrison Ford, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge. Y para demostración de flashes, hoy estará Johnny Depp en la apertura como cabeza de elenco de “Jeanne Du Barry”, de Maïwenn (directora y coprotagonista del filme sobre el rey Luis XV); será su regreso glorioso luego de su escándalo judicial con su exesposa Amber Heard,