Salud mental: Tom Holland y “La Roca” Johnson hablaron su alcoholismo y depresión

La primera vez que su salud mental se vio afectada fue durante su carrera como jugador de futbol americano universitario. En ese momento, sufrió una lesión en el brazo que le impidió seguir jugando y simplemente decidió abandonar su formación. “En ese momento no sabía qué era, no sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión”, dijo.