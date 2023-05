Brutal golpiza a una playera en una estación de servicio: "No entiendo por qué tanta violencia"

"Todo comenzó porque nosotros, en la estación, tenemos una fila en donde cargamos nafta a las motos y en otra a los autos. Ella se puso en la que no correspondía. Fue ahí que le dije que debía pasar al otro lugar y me emepzó a insultar. Se fue y a los 5 minutos volvió y me empezó a golpear violentamente hasta que mis compañeros lograron sacarla", explicó Lucía en una charla con LA GACETA. Luego, agregó: "No entiendo por qué tanta violencia y tanta bronca con una persona que encima no conocés. No saben que yo tengo familia, si tengo que volver, si tengo hijos. No me conocen. Para agredirme no tuvieron piedad".