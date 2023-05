“Quantumanía” y otros estrenos llegan a la plataforma Disney+ este mes

El principal villano de la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel es Kang el Conquistador, un villano que apareció en la primera temporada de “Loki” y reapareció ahora en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”. Además de mostrar a una nueva versión de Kang, pues la original fue asesinado por Silvye, una variante del “Dios de las mentiras” en la serie de Disney Plus, la cinta del “Hombre hormiga” repasa conceptos vistos en otras entregas.