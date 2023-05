Una patinadora artística fue reconocida como "Orgullo Tucumano"

A su turno, Solange contó "me eligieron como orgullo tucumano porque soy patinadora, en la escuela me va muy bien y me gusta matemática. Me pone muy feliz este cuadro que me llevo a mi casa, lo voy a colgar en mi cuarto. Quiero patinar toda mi vida y cuando sea grande me gustaría ser maestra de patín. Me entreno todos los lunes, miércoles y viernes y dentro de poco voy a tener una nueva competencia".