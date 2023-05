Juntos por el Cambio advierte con judicializar otra vez la fecha de las elecciones en Tucumán

En ese sentido, Ocaranza señaló que el planteo que hicieron por el 14 de mayo deviene en abstracto. Sin embargo, advirtió: “hay que esperar la nueva convocatoria del Poder Ejecutivo, qué fecha dispone. Según eso se actuará o no; si se la fija en los términos que está establecido en el artículo 43, no va a haber problemas. Si no lo hace, tendremos que pensar los pasos a seguir”.