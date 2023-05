Cartas de lectores: cobros extras

Dejé de operar con una entidad de pagos a distancia porque están cobrando “dinero extra” por factura, por extracciones, o por montos a pagar de facturas de servicios y otros. Quisiera saber por qué hacen esto, en concepto de qué están aplicando estos valores que nadie avaló. Otra entidad de similar servicio no está procediendo de esta manera; además hay personas que no saben y cuando terminan de pagar se dan con esta ingrata sorpresa, pero los avisos están pegados en cualquier lado (donde, según esta entidad, está avisado). Me pregunto dónde va a parar ese dinero. La verdad, da fastidio que hasta te cobren lo que vos vas a pagar; escribo esta carta para personas que no conocen esta metodología y para no se dejen sorprender; además de que muchas empresas por la pandemia han dejado de enviar las facturas de pago correspondientes al domicilio y uno tiene que imprimir desde su casa lo mismo para pagar o llevar un teléfono inteligente para que lea código EAN o de barra. Un país así no se levanta más; hagan más simples las cosas.