Casañas apuntó contra Campero y la “obediencia” en JxC

“La conducción de mi partido tiene una visión selectiva de la construcción política: solo pueden competir por un cargo sus amigos, familiares o empleados obsecuentes. Como no cumplo con ninguno de esos requisitos me negaron la oportunidad. O sea, el partido abierto, democrático, institucionalista está copado por un grupo de dirigentes egocéntricos”, acusó Casañas. En paralelo, dijo que el candidato a gobernador por el Frente de Todos por Tucumán, Osvaldo Jaldo, se mostró más democrático. “Acción Regional me dio la posibilidad de tener un partido y una estructura; yo me aleje de la estructura del radicalismo, pero no de sus valores”, puntualizó.