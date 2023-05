Julieta Villarruel disiente con Javier Milei sobre la venta de órganos

En una entrevista con Luis Novaresio, Villarruel admitió que disiente con Milei. “Javier sabe que filosóficamente no estoy a favor, pero no es una política de gobierno -remarcó-, no es algo que pensemos instituir o que tengamos un proyecto de ley. No me gusta. No creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía. Él responde desde su formación económica y no le escapa a ninguna pregunta y a veces le digo por qué te metiste en ese tema”, agregó.