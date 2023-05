“Este fallo pone coto al avance impune de un poder feudal”, dijo uno de los abogados de Alfaro

El abogado consideró que el fallo de la CSJN “no es un triunfo personal de nadie”, pero destacó que Alfaro fue quien tomó la posta y puso el empeño para impulsar las presentaciones. “Lo cierto es que hay miles de tucumanos y de argentinos que desean vivir en una república decente, con sujeción a la ley. En una república donde no haya trampas, donde no haya leyes electorales tramposas, donde no haya voluntades, donde no haya sistema clientelar ni prebendarios y, sobre todo, en una república en la que haya una Justicia independiente. Ha quedado demostrado que eso en Tucumán no existe”, fustigó.