Alfaro, sobre la resolución de la CSJN: "Es un aire fresco de democracia para los tucumanos”

“Sabíamos que no era imposible, pero tampoco seguro. Sí teníamos en claro que el ámbito judicial donde estaba el expediente no era la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que está totalmente coptada por el Gobierno de Tucumán. En la provincia no existen órganos de control y el oficialismo tiene una inmensa mayoría en el Legislatura. Es una lucha que venimos teniendo los tucumanos desde hace mucho tiempo. Con esta resolución, hemos comenzado a dejar atrás esta pesadilla de 25, 30 años”, señaló Alfaro en una entrevista al canal de Buenos Aires “LN+”.