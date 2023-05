La mansión “embrujada” que Brad Pitt vendió por millones de dólares

La mansión embrujada de Brad Pitt

La casona se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de Hollywood, como no podía ser de otra manera. Se trata de la zona residencial de Los Feliz, donde se encuentra la propiedad que fue adquirida en 1994 por Pitt por un valor de U$S 1.500.000. Hace unas semanas, el actor logró venderla por ¡nada más y nada menos que U$S 36.000.000!