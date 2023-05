Cartas de lectores: sitio de emisión del voto

Con motivo de las próximas elecciones provinciales, decidí corroborar la ubicación de mi punto de emisión del voto. Todos los últimos años lo hice en la Escuela Gaspar Medina ubicada en Raco en Ruta 341 km 23, siendo mi domicilio Ruta 341 km 22,5. Gran sorpresa al ver que me pusieron como lugar para emitir mi voto, la Escuela Padre Carrone, en Ruta 340 en La Sala de San Javier, distante 20 km de mi domicilio. Al hacer averiguaciones del motivo del cambio, tomé conocimiento que, por movida de punteros políticos, entre ellos el delegado comunal de Raco y por un planteo en la Justicia Electoral, nos cambiaron sin consulta perjudicándonos enormemente. De igual manera a mi esposa con idéntico domicilio al mío. La Justicia Electoral, no analizó los domicilios de los electores al constituir la ubicación de las mesas donde debemos emitir nuestro voto. ¿Tan inoperantes e incapaces son los de la Justicia, como los que hicieron el planteo? Si así son, no pueden estar ocupando esos cargos. Por este medio solicito la rectificación correspondiente, ya que lo hice a través de los contactos habilitados para la objeción de los padrones y no tuve respuesta alguna.