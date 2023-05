Votar nos hace dos veces libres

La petición, la crítica y la demostración contra el régimen son manifiestas. Los hombres de Mayo son, acabadamente, ciudadanos. Y esa categoría, nacida al calor de la participación política, no era sólo el antónimo de la condición de “súbdito”. El historiador cordobés Vicente Oieni enseña que la acepción de “ciudadano” llega para oponerse, especialmente, a la de “vecino”. Esta última tenía una raíz castellana medieval y un carácter segregador: para ser vecino había que ser hombre, español y demostrar una abominable categoría: la “pureza” de sangre. Es decir (explica en su ensayo “Imaginar al ciudadano”), se debía probar que no se estaba “mezclado” con otras “castas”, que no se era moro ni judío. Y había que ser propietario, vivir de un trabajo no manual y habitar en una ciudad.