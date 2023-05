Alberto Fernández recordó a "Evita", a 104 años de su nacimiento

El mandatario comenzó la publicación poniendo entre comillas una frase textual de la ex primera dama. "Es inconcebible que haya habido tan malos argentinos que no hayan pensado en su pueblo y en esta patria a la que hicieron grande nuestros próceres, mientras ellos trataron de hundirla, cosa que afortunadamente no lograron porque la Argentina es tan poderosa que supo surgir a pesar de la ignominia de esos malos hijos. Yo les pido, en nombre de los descamisados, que son lo más puro de la nacionalidad y en nombre del peronismo, una sola cosa: No olvidar el daño que han hecho esos malos argentinos. Yo, como buena argentina, no lo olvido".